Kayseri ve Malatya’da 11 özel hastanede hırsızlık yapan şüpheli adliyede
11 ayrı özel hastaneden personel ve hastalara ait cep telefonu ve cüzdan çalan sonrasında yakalanıp gözaltına alınan 45 yaşındaki İbrahim Y. isimli şahıs, adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 5 ayrı özel hastaneden personel ve hastalara ait cep telefonu ve cüzdan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Özel hastanelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin İbrahim Y. olduğunu belirledi. İbrahim Y., bir özel hastanenin yakınında yakalanarak, gözaltına alındı.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
İbrahim Y.'nin üzerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, çeşitli bankalara ait 6 kredi kartı, 3 bin TL para ile otobüs bileti ele geçirildi. Malatya'dan geldiği öğrenilen İbrahim Y.'nin, bu kentte de 6 ayrı özel hastanede hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.
KAMERAYA YAKALANDI
İbrahim Y., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, İbrahim Y.'nin hastanede maskeli bir şekilde dolaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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