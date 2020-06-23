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Suriye altınına dikkat, düğünlerde takılıyor! Tezgahlarda yerini aldı ve talep yüksek

Altın fiyatlarının yükselmesiyle bazı vatandaşlar 'çakma altın' olarak adlandırılan altını almaya yöneldi. Gerçeğinden ayırt etmesi oldukça zor olan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri kuyumcu anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen altını yaygınlaşmaya başladı. Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu , "Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

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