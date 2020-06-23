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O ilimizde görüldü! Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump silueti görenleri şaşkına çevirdi

’in Silifke ilçesinde bir kayanın Başkanı ’ın siluetini andıran kaya parçasını görenler hayretler içerisinde kalıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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O İLİMİZDE GÖRÜLDÜ! TRUMP SİLUETİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

'in Silifke ilçesine bağlı Bükdeğirmeni Mahallesinde bulunan bir kayanın Başkanı siluetini andırması nedeniyle bir çok kişiye fotoğraflık anlar yaşatıyor.

Uzaktan bakıldığı zaman ABD Başkanı Donald Trump'ın siluetini andıran kaya parçasını görenler hayretler içerisinde kalıyor.



Yöre halkı ABD Başkanı Donald Trump silueti önünde öz çekim yapmayı da ihmal etmiyor.

Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya siluetin Trump'a benzediğini belirterek, "Bu siluet yıllardır vardı. Halkımız bunu sürekli görüyordu. Ancak Trump, başkan olduktan sonra herkes bu figürü Başkan Turump'a benzetti. Bizlerde benzetiyoruz" dedi.



Mustafa Yasin Bulut ise, "Bu silueti yıllardır görüyorduk biliyorduk. Trump, ABD başkanı seçildikten sonra kendisine benzediğini gördük. Sosyal medyada paylaşınca burası çok ünlendi. Merak edenler fotoğraf çektirmek isteyenler buraya geliyor" dedi.

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