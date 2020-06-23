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“Pes artık” dedirtti! İstanbul’da minibüsün yedek lastiğini çaldılar

'de geçtiğimiz günlerde saat 07.00 sıralarında 2 kişi park halindeki minibüsün yedek lastiğini çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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PES ARTIK! LÜKS ARABAYLA GELDİLER...

İddiaya göre, otomobille sokak üzerinde park halinde bulunan Ayhan Saka'ya ait olan minibüsün yanına gelen 2 kişi, bir süre etrafı gözetledi. Daha sonra bir kişi gözcülük yaparken diğeri ise minibüsün altına girerek yedek lastiği yerinden sökerek geldikleri otomobile koydu. Otomobile binen 2 kişi olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI YANSIDI

Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobiller gelen 2 kişi, minibüsün yanında bir süre bekliyor. Sonrasında bir kişi gözcülük yaparken diğeri ise minibüsün altına giriyor. İlk denemede başarılı olamayan ikinci denemesinde yerinden söktüğü lastiği geldikleri otomobile koyarak olay yerinden uzaklaşıyor.

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