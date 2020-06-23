“Pes artık” dedirtti! İstanbul’da minibüsün yedek lastiğini çaldılar

İddiaya göre, otomobille sokak üzerinde park halinde bulunan Ayhan Saka'ya ait olan minibüsün yanına gelen 2 kişi, bir süre etrafı gözetledi. Daha sonra bir kişi gözcülük yaparken diğeri ise minibüsün altına girerek yedek lastiği yerinden sökerek geldikleri otomobile koydu. Otomobile binen 2 kişi olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI YANSIDI

Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobiller gelen 2 kişi, minibüsün yanında bir süre bekliyor. Sonrasında bir kişi gözcülük yaparken diğeri ise minibüsün altına giriyor. İlk denemede başarılı olamayan hırsız ikinci denemesinde yerinden söktüğü lastiği geldikleri otomobile koyarak olay yerinden uzaklaşıyor.