23 Haziran 2020, Salı
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Kayseri'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

ilçesinde, öğle saatlerinde Emeğil mevkisinde kamyon ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. nedeniyle kapanan ilçe yolu, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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İsmail Açıkkar yönetimindeki 80 ABP 822 plakalı araç, Musa Durmuş yönetimindeki 38 E 0634 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile hafif ticari araçta bulunan Ali Açıkkar, ve Bayram Yıldız yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Yaralı 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Emine Açıkkar ambulans helikopterle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

nedeniyle kapanan ilçe yolu, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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