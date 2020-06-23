Mahalleli ihbar etti! Drift yapan magandaya para cezası

Olay, merkez Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Arapöldüren Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta bir süre drift yapan sürücü, mahalleli tarafından polise şikayet edildi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla da görüntü çekildi.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen sürücüye, 'drift yapmak'tan 6 bin 100 lira ceza yazdı.



Öte yandan görüntülerde, sürücünün otomobille drift yaptığı ve mahallelinin otomobili durdurup, sürücüye tepki gösterdiği anlar yer aldı.