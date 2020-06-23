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Mahalleli ihbar etti! Drift yapan magandaya para cezası

’da, kavşakta otomobiliyle drift yapan ve mahalleli tarafından polise şikayet edilen sürücüye, 6 bin 100 lira ceza uygulandı. Sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI! MAHALLELİ İHBAR ETTİ!

Olay, merkez Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Arapöldüren Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta bir süre drift yapan sürücü, mahalleli tarafından polise şikayet edildi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla da görüntü çekildi.

Mahalleli ihbar etti! Drift yapan magandaya para cezası | VİDEO MAHALLELİ İHBAR ETTİ! DRİFT YAPAN MAGANDAYA PARA CEZASI | VİDEO

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen sürücüye, 'drift yapmak'tan 6 bin 100 lira ceza yazdı.

Öte yandan görüntülerde, sürücünün otomobille drift yaptığı ve mahallelinin otomobili durdurup, sürücüye tepki gösterdiği anlar yer aldı.

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