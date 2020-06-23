23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü

Mardin'den çobanlık için geldiği Sivas'ta KKKA'dan öldü

'den çobanlık yapmak için geldiği 'ta, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi () hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan  (18), hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
ABONE OL
MARDİN'DEN GELDİĞİ SİVAS'TA KKKA'DAN ÖLDÜ

'de yaşayan , yazla birlikte çobanlık yapmak için 'ın Yıldızeli ilçesine geldi. Bir süre önce vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Ay, birkaç gün sonra rahatsızlandı. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ay, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 15 gündür hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün cenazesi ailesine teslim edilecek olan Burhan Ay'ın, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Bu yıl Sivas'ta KKKA'dan ölüm sayısı ise 9'a yükseldi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA