İYİ Parti'nin işsiz diye çıkardığı gencin eğlence fotoğrafları çıktı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

"GENÇLER NE DÜŞÜNÜYOR…"

Gündemi yorumlayan Akşener, "İşsizlik azalıyor diyenlere inat, gerçekte gençler ne düşünüyor tüm Türkiye duysun diye sözü ve kürsüyü Serhan'a bırakıyorum." dedi.

ÜMİTSİZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bu sözlerin ardından Serhan Koray Çiftçi kürsüye çıktı ve işsiz kaldığından ümitsiz olduğundan bahsetti. Türkiye'de durumun kötü olduğunu anlatan genç, İYİ Partililer tarafından alkışlandı.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu konuşmanın ardından Serhan Koray Çiftçi'nin lüks mekanlarda eğlence görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.