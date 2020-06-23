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İYİ Parti'nin işsiz diye çıkardığı gencin eğlence fotoğrafları çıktı

‘Grup Toplantısı’nda ile birlikte kürsüye çıkarak işsiz ve ümitsiz olduğunu anlatan 'nin, eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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Genel Başkanı , bugünkü grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

"GENÇLER NE DÜŞÜNÜYOR…"

Gündemi yorumlayan Akşener, " azalıyor diyenlere inat, gerçekte gençler ne düşünüyor tüm duysun diye sözü ve kürsüyü Serhan'a bırakıyorum." dedi.

ÜMİTSİZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bu sözlerin ardından kürsüye çıktı ve işsiz kaldığından ümitsiz olduğundan bahsetti. Türkiye'de durumun kötü olduğunu anlatan genç, İYİ Partililer tarafından alkışlandı.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu konuşmanın ardından Serhan Koray Çiftçi'nin lüks mekanlarda eğlence görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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