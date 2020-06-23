İYİ Parti'nin işsiz diye çıkardığı gencin eğlence fotoğrafları çıktı
İYİ Parti ‘Grup Toplantısı’nda Meral Akşener ile birlikte kürsüye çıkarak işsiz ve ümitsiz olduğunu anlatan Serhan Koray Çiftçi'nin, eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında kameralar karşısına geçti.
"GENÇLER NE DÜŞÜNÜYOR…"
Gündemi yorumlayan Akşener, "İşsizlik azalıyor diyenlere inat, gerçekte gençler ne düşünüyor tüm Türkiye duysun diye sözü ve kürsüyü Serhan'a bırakıyorum." dedi.
ÜMİTSİZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Bu sözlerin ardından Serhan Koray Çiftçi kürsüye çıktı ve işsiz kaldığından ümitsiz olduğundan bahsetti. Türkiye'de durumun kötü olduğunu anlatan genç, İYİ Partililer tarafından alkışlandı.
FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Bu konuşmanın ardından Serhan Koray Çiftçi'nin lüks mekanlarda eğlence görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
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