23 Haziran 2020, Salı
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Camiler yarın açık mı? Cemaatle namaz kılınacak mı?

mı? Başkanı Erbaş, "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, de cemaatle namaza açıyoruz" dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir cemaatle namaz kılınmıyordu. Son dakika haberinin ardından camiler yarın açık mı sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, camiler yarın açık mı? Cemaatle namaz kılınacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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CAMİLER YARIN AÇIK MI?

mı? Son dakika haberine göre, Başkanı , "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, de cemaatle namaza açıyoruz" dedi. Açıklamanın gelmesinin ardından milyonlarca müslüman hasret duyduğu cemaatle namaz kılmak için sabırsızlanıyor. Son dakika haberinin ardından camiler yarın açık mı sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, camiler yarın açık mı? Cemaatle namaz kılınacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camilerde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Erbaş "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık.

Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerine yer verdi.

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