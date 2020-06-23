Camiler yarın açık mı? Cemaatle namaz kılınacak mı?
Camiler yarın açık mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir cemaatle namaz kılınmıyordu. Son dakika haberinin ardından camiler yarın açık mı sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, camiler yarın açık mı? Cemaatle namaz kılınacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Camiler yarın açık mı? Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" dedi. Açıklamanın gelmesinin ardından milyonlarca müslüman hasret duyduğu cemaatle namaz kılmak için sabırsızlanıyor. Son dakika haberinin ardından camiler yarın açık mı sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, camiler yarın açık mı? Cemaatle namaz kılınacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camilerde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Erbaş "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık.
Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerine yer verdi.
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