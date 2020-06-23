Korona test sonucu sorgulama! Korona test sonucu ne zaman çıkar?
Korona test sonucu sorgulama! e Nabız birçok noktada fazlasıyla işe yarayan bir hizmet olarak dikkat çekiyor. Yeni uygulamaların eklenmesiyle sık sık güncellenen e nabız üzerinde artık koronavirüs test sonuçları da sorgulanabiliyor. Ayrıca sağlık hizmeti aldığınız sağlık kuruluşlarında, başvurunuzla ilgili konulan teşhis, tahlil, tıbbi görüntü, reçete, alerji ve benzeri bilgilerinize de ulaşabilirsiniz. Peki, Korona test sonucu ne zaman çıkar? Merak edilen detaylar haberimizde...
Korona test sonucu ne zaman çıkar? T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e-Nabız üzerinden koronavirüs test sonuçları öğrenilebiliyor. Kısa sürede koronavirüs test sonuçlarına ulaşmak mümkün. Yeni uygulamaların eklenmesiyle sık sık güncellenen e nabız üzerinde artık koronavirüs test sonuçları da sorgulanabiliyor. Ayrıca sağlık hizmeti aldığınız sağlık kuruluşlarında, başvurunuzla ilgili konulan teşhis, tahlil, tıbbi görüntü, reçete, alerji ve benzeri bilgilerinize de ulaşabilirsiniz. Peki, Korona test sonucu ne zaman çıkar? Merak edilen detaylar haberimizde...
E NABIZ NEDİR?
e-Nabız kişisel sağlık bilgilerinizi yönetebileceğiniz, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan, Türkiye'nin güvenilir kişisel sağlık kaydı sistemidir.
E NABIZ GİRİŞ EKRANI SAYFASI
E NABIZ'A NASIL KAYIT OLUNUR?
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.
E-Devlet girişine T.C. kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi girdikten sonra karşınıza gelen sayfada Giriş yapacağınız uygulama ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sayfanın en altında yer alan "Uygulamaya Git" butonuna tıklayın.
Profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.
Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise "Erişim Bilgileri"dir.
Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.
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