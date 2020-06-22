İstanbul’da silahlı saldırı kamerada! Yaralı genç sürünerek kaçmaya çalıştı
Okmeydanı’nda kaldırımda oturan genç husumetli olduğu iki kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı genç sürünerek kaçmaya çalışırken vatandaşlar ise panikle etrafa dağıldı. Geçtiğimiz mayıs ayı yaşanan olay kameraya yansıdı.
Beyoğlu Okmeydanı'nda geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, akşam üstü kaldırımda oturan bir genç hiçbir şeyden habersiz cep telefonuyla oynamaya başladı. O esnada kasklı iki şahıs ara sokaktan gencin oturduğu yere geldi. Şahıslardan biri karşı kaldırımdaki otomobilin yanında beklemeye başlarken, diğeri de gençle konuşmaya başladı.
KAYIPLARA KARIŞTILAR
İkilinin bir süre konuşmasının ardından kasklı şahıs belinden çıkarttığı tabancayı gence doğrulttu. Bunun üzerine koşarak kaçmaya başlayan genç, saldırganın ateş açması sonucu bacağından yaralanarak yere düştü. Gencin yere düştüğünü gören saldırgan birkaç el daha ateş ettikten sonra geldiği ara sokaktan kaçarak kayıplara karıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Yaralı genç ise panik halde sürünerek kaçmaya çalıştı. Yaralı genci kaldırımdaki bir vatandaş yoldan çekerek korumaya çalıştı. Saldırı esnasında büyük panik yaşayan vatandaşlar etrafa kaçıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
YARALI GENÇ SÜRÜNEREK, VATANDAŞLAR İSE PANİKLE KAÇIŞTI
Görüntülerde, kasklı iki şahıs ara sokaktan yürüyerek sokağa doğru geliyor. Şahıslardan biri yolun karşısında geçip beklerken, diğeri ise kaldırımdaki iş yerinin önünde oturan gencin karşısına geçiyor. Gence birkaç şey söyleyen şahıs ardından tabancasını gence doğrultuyor. Tabancayı gören genç kaçarken, saldırgan arkasından ateş açıyor. Bacağından yaralanan genç yere düşerken, sürünerek kaçmaya çalışıyor. Saldırgan ise birkaç el daha ateş ederek ara sokaktan kaçıyor. Vatandaşlar ise yerdeki genci yoldan çekmeye çalışıyor. Sokakta yürüyen vatandaşlar ise panikle etrafa kaçışıyor.
POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Öte yandan, saldırıda yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Kovanları toplayan polis, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahısların eşkalleri belirlenerek kimlikleri tespit edildi. Polisin şüphelilerin peşinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
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