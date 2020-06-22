Dondurulmuş gıdalarda tedbirler arttırılmalı! Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Çin’de ortaya çıkan ve giderek yayılan koronavirüs dünya genelinde 9 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsün soğuğa olan dayanıklılığı sebebiyle donmuş gıdalar üzerinden de bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden bilim insanı Li Lanjuan, virüs bulaşma riski sebebiyle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.
Dünya genelinde 9 milyonun üzerinde corona virüs vakası bulunurken Çin'den korkutan bir araştırma sonucu açıklandı. 2. dalga endişesi yaşayan Çin'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 o şartlar altına yaşamaya devam ediyor. Hava koşulları ile ilgili şimdiye kadar ortaya atılan iddiaların ardından gelen bu sonuçlar coronavirüsün nasıl yayıldığı ile ilgili kritik gerçeği de ortaya koymuş oldu. Edinilen son dakika habere göre; Çinli uzmanlar insanları korona virüse karşı gıda pazarlarındaki o ürünler için özellikle uyardı.
Dünya koronavirüs önlemleriyle yaşamaya devam ederken ve salgının ikinci dalgası yaşanacak mı diye korku içinde beklerken Çinli bir uzman çok önemli bir uyarıda bulundu.
VİRÜS EKSİ 20 DERECEDE 20 YIL YAŞAYABİLİYOR
Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'den kritik açıklama geldi. Ülkede tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen ölümcül hastalığa yol açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Salgının başladığı Çin'de tıbbi danışman olarak çalışan bilim insanı Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.
Li Lanjuan, virüsün soğuk koşullara dayanma kabiliyeti oladuğunu açıkladı. Virüsün bu yeteneği nedeniyle ülkeler arasında kolayca bulaştığını belirtti.
DONMUŞ GIDALARDA DA TEDBİRLER ARTTIRILMALI
Koronavirüsün soğuğa olan dayanıklılığı sebebiyle donmuş gıdalar üzerinden de bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden Li Lanjuan, virüs bulaşma riski sebebiyle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.
Profesör Lanjuan,"Virüs birkaç ay boyunca eksi 4 derecede ve 20 yıl eksi 20 santigrat derecede hayatta kalabilir" dedi. Lanjuan, koronavirüsün çok fazla donmuş gıda satılan pazardan bu sebeple çok hızlı yayıldığını vurguladı.
PEKİN'DE GIDA PAZARINDA İKİNCİ DALGA BAŞLAMIŞTI
Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta büyük bir gıda pazarında yeni vakaların ortaya çıkması ikinci dalga başladı mı korkusu yaratmıştı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bağ evine şok baskın!
- Akın akın gitmişlerdi! Geriye çöp yığınları kaldı!
- Meteoroloji'den Bursa için 'sarı' uyarı!
- Kaçak avın bedelini ödediler!
- Yasağa rağmen maskesiz dolaştılar!
- Boşandığını Nüfus Müdürlüğü’nde öğrendi
- İşte dehşet anları! Neye uğradıklarını şaşırdılar
- Ankara'da 'Eğitim uçağı düştü' ihbarı
- Feci kaza can aldı!
- Maske denetimi! Takmayan yandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
- TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları isim listesi: 2020 Edirne TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Rize 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Rize Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2020 Haziran sözlü sınav ne zaman yapılacak?
- eba.gov.tr: EBA seminer canlı yayın izle! 2020 MEB EBA öğretmen girişi nasıl yapılır?
- Maske cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller
- Son dakika: Altın kritik seviyede! 22 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
- Trump'tan ABD'nin darbe ile devirmek istedeği Maduro için flaş açıklama
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101 perşembe indirimlerinde "Elektrikli Bisiklet" dikkat çekiyor!