Dondurulmuş gıdalarda tedbirler arttırılmalı! Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor

Dünya genelinde 9 milyonun üzerinde corona virüs vakası bulunurken Çin'den korkutan bir araştırma sonucu açıklandı. 2. dalga endişesi yaşayan Çin'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 o şartlar altına yaşamaya devam ediyor. Hava koşulları ile ilgili şimdiye kadar ortaya atılan iddiaların ardından gelen bu sonuçlar coronavirüsün nasıl yayıldığı ile ilgili kritik gerçeği de ortaya koymuş oldu. Edinilen son dakika habere göre; Çinli uzmanlar insanları korona virüse karşı gıda pazarlarındaki o ürünler için özellikle uyardı.

Dünya koronavirüs önlemleriyle yaşamaya devam ederken ve salgının ikinci dalgası yaşanacak mı diye korku içinde beklerken Çinli bir uzman çok önemli bir uyarıda bulundu.

VİRÜS EKSİ 20 DERECEDE 20 YIL YAŞAYABİLİYOR

Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'den kritik açıklama geldi. Ülkede tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen ölümcül hastalığa yol açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Salgının başladığı Çin'de tıbbi danışman olarak çalışan bilim insanı Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

Li Lanjuan, virüsün soğuk koşullara dayanma kabiliyeti oladuğunu açıkladı. Virüsün bu yeteneği nedeniyle ülkeler arasında kolayca bulaştığını belirtti.

DONMUŞ GIDALARDA DA TEDBİRLER ARTTIRILMALI

Koronavirüsün soğuğa olan dayanıklılığı sebebiyle donmuş gıdalar üzerinden de bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden Li Lanjuan, virüs bulaşma riski sebebiyle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.

Profesör Lanjuan,"Virüs birkaç ay boyunca eksi 4 derecede ve 20 yıl eksi 20 santigrat derecede hayatta kalabilir" dedi. Lanjuan, koronavirüsün çok fazla donmuş gıda satılan pazardan bu sebeple çok hızlı yayıldığını vurguladı.

PEKİN'DE GIDA PAZARINDA İKİNCİ DALGA BAŞLAMIŞTI

Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta büyük bir gıda pazarında yeni vakaların ortaya çıkması ikinci dalga başladı mı korkusu yaratmıştı.



