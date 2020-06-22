22 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Konya'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı

Son dakika haberi.. 'nın ilçesinde 1 mahalle ile 1 apartmanda, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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O İLDE BİR MAHALLE VE BİR APARTMAN KARANTİNADA
'nın ilçesine bağlı ile Alaylar 1 Mahallesi'nde yapılan testlerde, Kovid-19 vakalarına rastlandı.

Bunun üzerine Kesecik Mahallesi'nin tamamı ile Alaylar 1 Mahallesi'ndeki bir apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Kararın ardından Kesecik Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Cami hoparlörlerinden sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

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