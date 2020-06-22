22 Haziran 2020, Pazartesi
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Karaman’da köpek yüzünden çıkan tartışmada postacının ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi

'da yüzünden çıkan tartışmada postacı 'ın kulağı Sezai Ç. ısırılarak koparıldı. Onur Kızıl’ın kulağı ameliyatla yerine dikilmesine rağmen kan akışı olmaması sebebiyle yeniden alındı. Sezai Ç. ise mahkemece  kararıyla serbest bırakıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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Olay, geçen cumartesi günü Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. 2,5 yıllık postacı , mahallede motosikletiyle posta dağıtımı sırasında iddiaya göre terrier cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kızıl, ayağı ile kendini korumaya çalışırken, bu sırada sahiplerinden Sezai Ç. ile tartıştı.

ISIRARAK KULAĞINI KOPARDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırıp kopardı. Kopan kulağıyla ilk olarak Devlet Hastanesi'ne oradan da 'ya Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Kızıl'ın, 4 saat süren ameliyatın ardından kulağı yerine dikildi. Ancak kan akışı sağlanamayınca yeniden çıkartıldı.

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