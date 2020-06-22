Karaman’da köpek yüzünden çıkan tartışmada postacının ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi

Olay, geçen cumartesi günü Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. 2,5 yıllık postacı Onur Kızıl, mahallede motosikletiyle posta dağıtımı sırasında iddiaya göre terrier cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kızıl, ayağı ile kendini korumaya çalışırken, bu sırada sahiplerinden Sezai Ç. ile tartıştı.

ISIRARAK KULAĞINI KOPARDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırıp kopardı. Kopan kulağıyla ilk olarak Karaman Devlet Hastanesi'ne oradan da Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Kızıl'ın, 4 saat süren ameliyatın ardından kulağı yerine dikildi. Ancak kan akışı sağlanamayınca yeniden çıkartıldı.