Son dakika: Ankara'da eğitim uçağı düştü! TUSAŞ'tan açıklama: 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi
Son dakika haberi... Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, "Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
BAYRAKTAR: BUGÜNE KADAR KAZA GEÇİRMEMİŞ TEK BİR HAVA ARACI MARKASI, MODELİ YOKTUR
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden, "Havacılıkta kazalar hep olur. Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur. Yılmadan çalışmaya, denemeye devam. Ülkemizin havacılığını geliştirmek için çalışan pilot ve teknik personelimizin ayağına taş değmesin. Semalarımızda Hür ve Özgür..." paylaşımını yaptı.
Öte yandan, pilotların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Beypazarı yakınlarında paraşütle inen pilotlar için hemen iki ambulans helikopterin bölgeye sevk edildiği ve pilotların ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
TUSAŞ'TAN AÇIKLAMA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamada "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.
Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır" denildi.
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