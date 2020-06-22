Sivas'ta kaçak şahin avına 8 bin lira para cezası kesildi

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla'da yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, kaçak olarak şahin avlayan 2 kişiyi yakaladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Bu kişilere toplam 8 bin liralık para cezası kesildi. Ekipler, kaçak avda kullanılan otomobile de el koydu.