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Sivas'ta kaçak şahin avına 8 bin lira para cezası kesildi

Şarkışla ilçesinde kaçak olarak avlayan 2 kişiye toplam 8 bin liralık para cezası uygulandı. Ekipler, kullanılan otomobile de el koydu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla'da yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, kaçak olarak avlayan 2 kişiyi yakaladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Bu kişilere toplam 8 bin liralık para cezası kesildi. Ekipler, kullanılan otomobile de el koydu.

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