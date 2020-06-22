Sivas'ta kaçak şahin avına 8 bin lira para cezası kesildi
Şarkışla ilçesinde kaçak olarak şahin avlayan 2 kişiye toplam 8 bin liralık para cezası uygulandı. Ekipler, kaçak avda kullanılan otomobile de el koydu.
Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla'da yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, kaçak olarak şahin avlayan 2 kişiyi yakaladı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Bu kişilere toplam 8 bin liralık para cezası kesildi. Ekipler, kaçak avda kullanılan otomobile de el koydu.
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