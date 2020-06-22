22 Haziran 2020, Pazartesi
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Muğla’da freni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi

ilçesinde Amiral Turgutreis Caddesi üzerinde freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına döndürdü. iki otomobil kullanılmaz hale geldi. Kamyon sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Karabağ istikametine seyreden saman yüklü bir kamyonun iddiaya göre freni patladı. Freni patlayan kamyon hızla geri geri gitmeye başladı. Cadde üzerinde park halindeki bulunan 2 araca çarpan kamyon bir aracı bahçe duvarına çarptırırken, diğer aracı ise devirdi.

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Kamyon, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Gürültüyü duyan mahalleli panikle evlerinden dışarı çıktı. sadece kamyonun şoförü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kamyon şoförü, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

OTOMOBİLLER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Olay esnasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kamyonun çarptığı otomobiller kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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