6 yaşındaki Cihan, ameliyat olamazsa felç kalacak

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Süphan-Remziye Taş çiftinin en küçük çocukları Cihan Taş, skolyoz hastası olarak dünyaya geldi. Çift, oğullarını Ankara'ya götürerek çok sayıda doktorla görüştü. Daha sonra döndükleri Adana'da Cihan'ı özel bir hastanede 4 kez ameliyat ettirdi. Ancak Cihan'ın sağlık durumu daha da kötüye gitti. Günden güne omurgasındaki eğrilik artan Cihan, çektiği ağrılar nedeniyle geceleri uyuyamamaya başladı.