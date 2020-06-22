22 Haziran 2020, Pazartesi
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6 yaşındaki Cihan, ameliyat olamazsa felç kalacak

'da henüz 6 yaşında olan Cihan , skolyoz (omurga eğriliği) hastalığıyla mücadele ediyor. Oğlunun her biri 260 bin lira olan 5 ameliyatı olmaması halinde felç kalacağını söyleyen baba , "Oğlum gözümün önünde eriyor. Bize yardım eli uzatsınlar" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Süphan-Remziye çiftinin en küçük çocukları , skolyoz hastası olarak dünyaya geldi. Çift, oğullarını 'ya götürerek çok sayıda doktorla görüştü. Daha sonra döndükleri 'da Cihan'ı özel bir hastanede 4 kez ameliyat ettirdi. Ancak Cihan'ın sağlık durumu daha da kötüye gitti. Günden güne omurgasındaki eğrilik artan Cihan, çektiği ağrılar nedeniyle geceleri uyuyamamaya başladı.

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