6 yaşındaki Cihan, ameliyat olamazsa felç kalacak
Adana'da henüz 6 yaşında olan Cihan Taş, skolyoz (omurga eğriliği) hastalığıyla mücadele ediyor. Oğlunun her biri 260 bin lira olan 5 ameliyatı olmaması halinde felç kalacağını söyleyen baba Süphan Taş, "Oğlum gözümün önünde eriyor. Bize yardım eli uzatsınlar" dedi.
Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Süphan-Remziye Taş çiftinin en küçük çocukları Cihan Taş, skolyoz hastası olarak dünyaya geldi. Çift, oğullarını Ankara'ya götürerek çok sayıda doktorla görüştü. Daha sonra döndükleri Adana'da Cihan'ı özel bir hastanede 4 kez ameliyat ettirdi. Ancak Cihan'ın sağlık durumu daha da kötüye gitti. Günden güne omurgasındaki eğrilik artan Cihan, çektiği ağrılar nedeniyle geceleri uyuyamamaya başladı.
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