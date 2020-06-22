22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kimse anlam veremedi! Selfie yapan kadın heykelinin elindeki telefon çalındı

Kimse anlam veremedi! Selfie yapan kadın heykelinin elindeki telefon çalındı

'nin Keşan ilçesindeki Kunduracılar Çarşısı'na konulan, kucağında çocuğuyla selfie yapan kadın heykelinin elindeki bronz renge boyalı alçıdan yapılan cep telefonu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
ABONE OL
KİMSE ANLAM VEREMEDİ!

tarafından 'nde bulunan Kunduracılar Çarşısı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında, çarşının farklı noktalarına heykeller yerleştirildi.

ALÇI TELEFONU ÇALDILAR

Bronz renge boyalı, alçıdan yapılan kucağında çocuğuyla selfie yapan kadın heykeli de çarşının girişine koyuldu.

Ancak heykelin elindeki alçıdan cep telefonu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülerek, çalındı.

Sabah iş yerlerini açmaya gelen esnaf, heykele zarar verildiğini görünce tepki gösterdi. Keşan'da daha önce de şehrin çeşitli noktalarına olan dikiş diken terzi, ve bisikletli heykellerine zarar verilmişti.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA