Dalgıçlar fark etti! Bu haldeyken bulundu...
Saros Körfezi İbrice Limanı açıklarında dalış yapan bir grup dalgıç ıslak mendile takılan papaz balığını kurtardı. Saros Körfezi'ne zaman zaman dalış yapmaya gittiklerini söyleyen Nihat Namuk, "Yaklaşık 8-9 metrede ıslak mendile dolanmış bir balığın yaşam mücadelesine tanıklık ettik. Hemen balığa da zarar vermeden üzerindeki ıslak mendili aldık." dedi.
İzmit'ten Saros Körfezi'ne giden bir grup dalgıç, İbrice Limanı açıklarında keşif dalışı yaptı.
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