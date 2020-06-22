22 Haziran 2020, Pazartesi
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Aydın'da senetle borçlandıran ve silah kaçakçılığı yapan çeteye operasyon! 4 kişi tutuklandı

ve ilçesi 'te, çok sayıda kişiyi, zorla imzalatarak borçlandıran ve kaçaklığı yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile ilçesinde, bir çetesinin, ticareti yaptığını belirledi

OPERASYON YAPILDI

Çetenin çok sayıda kişiyi, tehditle imzalatarak, borçlandırdığını da saptayan polis ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar ile kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik dün düzenledi

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 1 senet aslı, 2'si pompalı,1'i tek, 1'i de çift kırma olmak üzere 4 av tüfeği ile 46 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden S.K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.K., S.B., Ç.A. ve C.U. tutuklandı. M.H. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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