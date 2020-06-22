Normalleşmeyle birlikte hava kirliliğinde flaş değişim!
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle bir dönem azalan hava kirliliği oranı, normalleşme süreciyle beraber yüzde 38 arttı.
Vatandaşların koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde evde kalması ve araç kullanmaması, o dönemde kentteki havanın kalitesini iyileştirdi ve kirliliğin azalmasına neden oldu.
Normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber insanların dışarıdaki etkinliğinin artması bir dönem azalan hava kirliliğinin yeniden artmasına yol açtı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İBB hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'da 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı, mart, nisan, mayıs ayıyla kıyaslandığında yüzde 38 arttı.
"HAVA KALİTESİNİN İYİ OLMASI SAĞLIĞIMIZ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ"
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da koronavirüs salgını tedbirleriyle beraber hava kirliliği oranının bir dönem iyileştiğini söyledi.
Hava kirliliğinin azaldığı dönemde açık havada İstanbul'dan Uludağ'ın rahat bir şekilde görüldüğünü belirten Toros, "Mart, nisan, mayıs ayında İstanbul'da hava kirliliği büyük oranda azalmıştı. Çünkü insanlar koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalıyor, araç pek kullanmıyordu." diye konuştu.
Toros, modern hayatın önemli kirleticilerinden azotdioksitin daha çok fosil yakıtların yanması sırasında atmosfere salındığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Araçlar, sanayi tesisleri ve enerji santralleri en önemli azot oksitlerin kaynağıdır. Önemli bir kirletici olan azotdioksit göz ve solunum yolu hastalıkları, akciğerlerde iltihaplanmalara karşı bağışıklığı azaltabilmektedir. İnsan sağlığının korunması için Çevre ve Şehircilik ve Avrupa mevzuatlarına göre NO2 saatlik ortalamasının 200 µg/m3 değerinin altında olması gerekiyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber kentte insan kaynaklı hareketlilik arttı. İnsanlar yeniden dışarıda ve araç kullanımı artmaya başladı. İnsanların dışarıdaki hareketliliğin artması iyileşen havanın yeniden kirlenmesine neden oldu. İstanbul'da 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı, mart, nisan, mayıs ayıyla kıyaslandığında yüzde 38 arttı."
İnsanların soluduğu havanın kaliteli olması gerektiğinin altını çizen Toros, "Soluğumuz hava iyi olursa solunum sistemlerimiz iyi çalışır. Hele ki koronavirüsle mücadele ettiğimiz dönemde havanın kalitesinin iyi olması sağlığımız açısından da önemli." ifadelerini kullandı.
"HAVANIN KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILMALI"
Toros, hava kirliliğinin azaltılmasının insanların elinde olduğunu ifade etti.
İnsanların evlerini iş yerlerine yakın seçerek hem zamandan kazanacağını hem de çevreyi daha az kirleteceğini vurgulayan Toros, şunları kaydetti:
"Havanın kalitesini iyileştirmek için öncelikle kaynakları verimli kullanmalıyız ve her türlü israfa son vermeliyiz. Hava kirliliği farkındalığı ve duyarlılığı çalışmalarını desteklemeliyiz, süreklilik sağlamalıyız, sanayide temiz teknolojileri kullanmaya özen göstermeliyiz. Binalarda doğal havalandırma ve aydınlatmaya önem verilmeli, çatı ve duvar yalıtımları yaptırmalı, insanların ulaşımda toplu taşımaları tercih etmeleri gerekiyor. Güvenli yürüyüş ve bisiklet için alanlar arttırılmalı. Ağaçlar da hava kirliliğini süzen doğal süzgeçlerdir."
Toros, binalar arasında, yol kenarlarında, parklarda, binalarda yeşil alanların çoğaltılmasının önemine vurgu yaparak, "Hidroelektrik, rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmalıyız. Atıkları azaltmalı ve oluşan atıkları yerinde ayrıştırarak geri dönüşüm ve yeniden kullanım veya atıkların yeniden işlenmesini sağlamalıyız." diye konuştu.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kız istediler virüs aldılar!
- Borsa pandemi öncesi seviyelerde
- Sel kurbanı oldular! Geriye acı kaldı
- Kimse anlam veremedi!
- İşte koronavirüsün yeni belirtileri!
- "Türk hastanelerine ‘sanat eseri"
- Meteoroloji saat verip uyardı!
- Görüntüler bir parktan! Ağzı açık izlediler
- Senet çetesine şok baskın!
- Dalgıçlar fark etti! Bu haldeyken bulundu...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvurular devam ediyor! e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı ne zaman sonuçlanır?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?
- Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- Son dakika: Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
- TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları isim listesi: 2020 Edirne TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Rize 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Rize Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2020 Haziran sözlü sınav ne zaman yapılacak?