21 Haziran 2020, Pazar
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Trafik magandaları kick boks sporcusuna denk gelince...

Son dakika haberi; sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede nakavt etti. 'da, trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu Ümit Ö. (26), üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga, mahalleli tarafından sonlandırıldı. Ümit Ö., "Dövme niyetinde değildim, sadece kendimi korudum" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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3 TRAFİK MAGANDASINI 30 SANİYEDE NAKAVT ETTİ

Olay, Keçiören ilçesindeki Ufuktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Dün gece saatlerinde dışarıdan evine dönen Ümit Ö., iddiaya göre, trafikteki sürücünün tacizine uğradı. İsmi belirlenemeyen 3 kişi tarafından önü kesilerek, darp edilen Ümit Ö., olay yerinden uzaklaştı.

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