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3 trafik magandasını 30 saniyede nakavt etti |Video
Son dakika haberi; Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede nakavt etti. Ankara'da, trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu Ümit Ö. (26), üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga, mahalleli tarafından sonlandırıldı. Ümit Ö., "Dövme niyetinde değildim, sadece kendimi korudum" dedi.
Son dakika haberi; Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede nakavt etti. Ankara'da, trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu Ümit Ö. (26), üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü.
Güvenlik kamerasına yansıyan kavga, mahalleli tarafından sonlandırıldı. Ümit Ö., "Dövme niyetinde değildim, sadece kendimi korudum" dedi.