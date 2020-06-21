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3 trafik magandasını 30 saniyede nakavt etti |Video

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Giriş: 21.06.2020 17:33
Güncelleme:21.06.2020 17:34
Son dakika haberi; Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede nakavt etti. Ankara'da, trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu Ümit Ö. (26), üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga, mahalleli tarafından sonlandırıldı. Ümit Ö., "Dövme niyetinde değildim, sadece kendimi korudum" dedi.

Son dakika haberi; Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede nakavt etti. Ankara'da, trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu Ümit Ö. (26), üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kavga, mahalleli tarafından sonlandırıldı. Ümit Ö., "Dövme niyetinde değildim, sadece kendimi korudum" dedi.

3 trafik magandasını 30 saniyede nakavt etti
3 trafik magandasını 30 saniyede nakavt etti
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