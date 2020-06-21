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'Babam yaşasaydı onunla birlikte sınava giderdim' dedi... Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti!

Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre, ’ın Silopi İlçesi’nde terör örgütü ’nın saldırısı sonucu şehit olan Yaşar Yavaş’ın oğlu Miraç Yavaş, annesine “Babam yaşasaydı onunla birlikte sınava giderdim” dedi. Bunu öğrenen Emniyet Müdürlüğü personeli harekete geçti. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatıyla babasının adını taşıyan zırhlı araçla özel hareket polisleri Miraç’ı sınav merkezine götürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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ŞEHİT OĞLUNUN SÖZLERİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

'ın Silopi İlçesi'nde terör örgütü 'nın saldırısı sonucu 2016 yılında şehit olan Özel Harekât Polisi Yaşar Yavaş, 'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

ANKARA ÖZEL HAREKÂT ŞUBESİ HAREKETE GEÇTİ

Şehit olan özel harekât polisi Yaşar Yavaş'ın oğlu Miraç Yavaş, Liselere Geçiş Sistemi () sınavına girmeden önce "Babam olsaydı onunla giderdim" deyince bu isteğini öğrenen personeli harekete geçti.

ŞEHİDİN ADI ZIRHLIA RACA VERİLDİ, OĞLU SINAVA O ARAÇLA GİTTİ

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, LGS sınavı için Miraç Yavaş'ın evine gidilip LGS sınavına götürülmesi talimatı verdi. Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er tarafından görevlendirilen özel harekât polisleri Miraç'a sürpriz yaptı. Babası Yaşar Yavaş'ın adının yazılı olduğu zırhlı araçla sınav merkezine götürülen Miraç duygu dolu anlar yaşadı.

Damla Kaya/SABAH

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