Tartıştığı yengesini ayağından vurdu
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde G.D., tartıştığı yengesi M.D.’yi tabancayla ateş ederek, ayağından vurdu. Polis, kaçan G.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde, Saraylı Mahallesi 862. Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi.
Sitede oturan M.D., evinin önünde G.D. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.D., tabancasını çıkararak, yengesi M.D.'nin sol ayağına bir el ateş etti. M.D., kanlar içinde yerde kalırken, G.D. ise olay yerinden kaçtı. Komşuların haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine geldi.
Merminin ayak parmaklarına isabet ettiği belirlenen M.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, olay sonrası kaçan G.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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