Meteorolojiden o iller için son dakika "kuvvetli yağış" uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların bu illerde çok kuvvetli olması beklendiğini ve bölgedeki vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiği konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.
3 İL İÇİN "KUVVETLİ YAĞIŞ" UYARISI
Öte yandan öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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