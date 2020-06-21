21 Haziran 2020, Pazar
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Meteorolojiden o iller için son dakika "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, ve 'ın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların bu illerde çok kuvvetli olması beklendiğini ve bölgedeki vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiği konusunda uyardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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METEOROLOJİDEN O İLLER İÇİN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile , Afyonkarahisar ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

3 İL İÇİN "KUVVETLİ YAĞIŞ" UYARISI

Öte yandan öğleden sonra Edirne ve çevreleri ile 'ın iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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