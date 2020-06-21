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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte operasyona hazırlanan kahraman komandolar

Milli , komandoların, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, 'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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OPERASYONA HAZIRLANAN KAHRAMAN KOMANDOLAR

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte operasyona hazırlanan kahraman komandolar | VİDEO MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI! İŞTE OPERASYONA HAZIRLANAN KAHRAMAN KOMANDOLAR | VİDEO

Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.

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