Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte operasyona hazırlanan kahraman komandolar
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.
Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.
Zordur #Komando olmak...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020
Gönlünde vatan ve millet aşkı,
sırtında 40 kg'lık yük...
Kahraman Komandolarımız, dün akşam 40 kg'lık çantalarının hazırlıklarını yaparak #PençeKaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti. 🇹🇷 #MSB #TSK pic.twitter.com/IgMt6Mijdm
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