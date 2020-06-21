21 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: Kars'ta üst üste depremler!

Son dakika haberi... 'ta 3,3, 3,4 ve 3,2 büyüklüğünde ve en son 4,1 büyüklüğünde 4 meydana geldi.  ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 18:11'de 3,3, 19:14'te 3,4, 21:55'te 3,2 ve 22:17'de 4,1 büyüklüğünde merkez üssü Kars olan 4 deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi: 21.06.2020
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KARS'TA ÜST ÜSTE DEPREMLER!

ve Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 18:11'de 3,3, 19:14'te 3,4, 21:55'te 3,2 ve 22:17'de 4,1 büyüklüğünde merkez üssü olan 4 deprem meydana geldi.

Yerin 6,5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.

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