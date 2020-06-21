Son dakika: Kars'ta üst üste depremler!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 18:11'de 3,3, 19:14'te 3,4, 21:55'te 3,2 ve 22:17'de 4,1 büyüklüğünde merkez üssü Kars olan 4 deprem meydana geldi.

Yerin 6,5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.