Sevgili dehşeti! ''Yardım edin bana, kurtarın'' mesajı attı
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini kaçırarak Malatya’ya götüren genç adam, zorla alıkoyduğu sevgilisine bir de işkence uyguladı. Genç kadın, işverenine, ‘Beni kaçırdı, kurtarın beni’ şeklinde mesaj atıp, yardım istedi. Mesaj sonrası savcılığa başvuran işveren, çalışanının kaçırıldığını ihbar etti. Polis genç kadının kaçırıldığı adrese baskın yaptığında ise sevgilinin, genç kadını Malatya’dan yeniden İstanbul’a kaçırdığını tespit edince, gözü dönmüş sevgili İstanbul’da yakalandı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberine ilişkin detaylar...
34 yaşındaki Firuze H. İstanbul'da bir ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak çalışıyordu. Yalnız başına ikamet eden Firuze'nin bir erkek arkadaşı vardı. İddiaya göre genç kadın, sevgilisi Mert A. ile anlaşamıyor ve ayrılmak istiyordu. Fakat Mert A., genç kızdan ayrılmak istemiyor, genç kadının peşini bırakmıyordu. Durumu evinde çalıştığı Serap P.'ye anlatan genç kadın, çaresiz olduğunu söylüyordu.
ÇALIŞANININ KAÇIRILDIĞINI İHBAR ETTİ
Bir gün Firuze, Serap P.'ye işkenceye maruz kaldığını gösteren bir fotoğraf ile 'Yardım edin bana. Kurtarın. Beni kaçırdı' şeklinde bir mesaj gönderdi. Mesaja cevap veren Serap, Firuze'yi defalarca arasa da ulaşamadı. Ertesi gün Firuze işe gelmeyince endişelenen genç kadın, polis merkezine giderek durumu anlattı. Mesajları da delil olarak sunan genç kadının ihbarı üzerine Firuze H.'yi arama çalışmaları başlatıldı.
BABAANNESİNİN EVİNE KAÇIRMIŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, genç kadının kullandığı telefonun sinyal bilgilerini tespit etti. Genç kadının sinyali en son Malatya ilinde baz vermişti. Durum Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık tarafından tespit edilen adresin, Mert A.'nın babaannesine Ümmihan A. adına kayıtlı olduğu belirlenince, adrese polisler tarafından baskın yapıldı.
TERK EDİLMİŞ, METRUK BİNADA SAKLAMIŞ
Bu sırada genç kadının Serap'a mesaj attığını fark eden Mert, genç kadını İstanbul'a götürmüştü. Polisler, yıllar önce terk edilmiş metruk binanın etrafındaki insanların ifadeleri alındı. Tanıklar, binanın yıllardır boş olduğunu, Ümmühan'ın İstanbul Küçükçekmece'ye taşındığını ve içeride kimseyi görmediklerini beyan etti.
GENÇ KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Ümmihan A.'nın geçen yıl 21 Nisan günü vefat ettiği anlaşıldı. Savcılığa durum bildirildi. Savcılık Firuze'nin telefonunun günlerdir sinyal vermediğini belirledi. Yapılan araştırma devam ederken, geçtiğimiz 2 Mart günü, Bahçelievler'de bir adreste sinyal bilgisi verdi. Mert A., ikamet ettiği adresin yakınlarında gözaltına alınırken, genç kadın alıkonulduğu evde bulundu. Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DİLEK YAMAN - SABAH
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