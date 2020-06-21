Güzel haberi Başkan Erdoğan vermişti! Siyam ikizleri ikinci yaş günlerini ayrı kutladı
Antalya’da 21 Haziran 2018’de dünyaya gelen siyam ikizleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Londra’da ayrılmışlardı. Minik Derman ve Yiğit Evrensel, 2'nci yaşlarına rehabilitasyon amaçlı tedavi gördükleri Ankara'daki hastanede girdi. Evrensel kardeşler, hastane yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikle doğum günlerini kutladı.
Antalya'da, 21 Haziran 2018'de başları yapışık olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, gerekli ameliyatın yapılması için 1 Aralık 2019'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İngiltere'ye götürüldü. Evrensel kardeşler, Londra'da benzer ameliyatların gerçekleştirildiği Great Ormond Street adlı hastanede tedaviye alındı. Türkiye'den 2 doktorun da eşlik ettiği 42 kişilik ekibin yaptığı 3 büyük operasyon sonrası yapışık ikizler, 28 Ocak'ta birbirlerinden başarıyla ayrıldı. Yapılan ayırma ameliyatından sonra yoğun bakıma alınan kardeşler, tedavilerinin ardından aileleriyle birlikte Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 10 Haziran'da Londra'dan Ankara'ya getirilen ikizler, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde tedaviye alındı.
HASTANEDE 2'NCİ YAŞ KUTLAMASI
Şehir Hastanesi'nde 11 gündür tedavi altında bulunan Evrensel kardeşler, 2'nci yaşlarına da burada girdi. Ömer ve Fatma Evrensel çifti, ikiz çocukları Derman ve Yiğit'in yeni yaşlarına sağlıkla girmelerinin mutluluğunu yaşadı. Hastane yönetimi de birbirlerinden ayrıldıktan sonra ilk kez yeni yaşlarını kutlayan kardeşler için doğum günü kutlaması düzenledi. Başları farklı yöne baktığı için aynı anda çizgi film bile izleyemeyen ikizler, ayrılmalarının ardından yeni yaşlarını ilk kez yan yana kutlamış oldu.
Başhekim Prof. Dr. Evren Yaşar, ikizlerin rehabilitasyon amaçlı tedavisinin devam ettiğini ve geçirdikleri ağır ameliyatlardan sonra baş tarafından yapışıklığın giderildiğini belirterek, "Bazı nörolojik sorunlar olabiliyor. Bu nörolojik sorunların giderilmesi de ciddi bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Bu rehabilitasyon sürecinde yutma fonksiyonlarından, beslenmesinden tutun, kolların fonksiyonlarına, yürüme fonksiyonlarına kadar birçok rehabilitasyon parametresi devreye giriyor. Burada çocuklarımızın tedavisini başlattık. İnşallah çocuklarımızı buradan yürüterek göndermeyi amaçlıyoruz; ama bu bir süreç, bu sürecin ne kadar olacağı çocuklarımızın kazanımlarıyla alakalı bir durum" demişti.
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