Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kardeşleri ile arasındaki sular durulmuyor! "Ablam beni öldürecek"
Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve ablası Seval Öz’ün, tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını ileri sürerek şikayetçi oldukları kardeşi Nazlım Öz, karakola koştu. Ablası Seval Öz’ün kendisini ölümle tehdit edip kapıları yumrukladığını ileri süren Öz’ün ihbarı ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberi...
ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve kardeşi Seval Öz, Türkiye'de annesiyle birlikte yaşayan kardeşleri Nazlım Öz'den şikayetçi olmuşlar, Nazlım Öz'ün kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek, "Bizi baba evine almıyor. Tehdit ve hakaret ediyor. Annem de Nazlım Öz ile birlikte yaşadığı için hayatı tehlike altında" diyerek suç duyurusunda bulunmuşlardı.
KAPILARI YUMRUKLADI, TEHDİTLER SAVURDU
Nazlım Öz, geçtiğimiz günlerde karakola giderek kendisinden şikayetçi olan Seval Öz'ü ihbar etti. 24 Aralık günü Kaliforniya'dan annesini ziyaret etmek için annesiyle birlikte yaşadığı eve geldiğini, eve girdiğinde kendisinin odasına girdiğini ve ikisini baş başa bıraktıklarını söyledi. Ablasının birden bağırmaya başladığını, tehdit ettiğini ifade eden Öz, 'Korkudan kapıyı kilitledim. Daireden çıkmasını istedim. Burası benim dairem dedi. 'Seni gebertirim' şeklinde tehditler savurdu' diyerek şikayetçi oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Evin hizmetlisi olayla ilgili tanık oldu. Seval Öz'ün eve girer girmez tehditler savurduğunu, kapıları yumrukladığını anlatıp, 'Aralarında süregelen bir anlaşmazlık mevcuttu. Seval hanım geldikten sonra biz sorun çıkmasın diye odamıza girdik. Kapıları kilitlemek zorunda kaldık. Öldüreceğim diyerek tehditler savurdu' ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dilek YAMAN/SABAH
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