19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Gaziantep'te 3'ü polis 62 şüpheliye 'silahlı suç örgütü'nden flaş operasyon

Son dakika haberi... 'te 3'ü 62 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve " ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020
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GAZİANTEP'TE 3'Ü POLİS 62 ŞÜPHELİYE FLAŞ OPERASYON
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçun ve suçluların önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda şüpheli tespit edildi.

Haklarında, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve " ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen 3'ü 62 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Polis ekiplerinin zanlıları yakalamak için çok sayıda adrese baskın yaptıkları öğrenildi.

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