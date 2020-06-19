Cuma Hutbesi 19 Haziran 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Halis Niyet ve Samimiyet
19 Haziran 2020 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her perşembe günleri kamuoyuna paylaşılan Cuma hutbesinde bu hafta niyet ve samimiyetin öneminden bahsedildi. H.z Muhammed'in (s.a.v.) hadisleri ile desteklenen Cuma hutbesi tüm camilerde okunacak. İşte 19 Haziran 2020 Cuma hutbesi...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 19 Haziran 2020 tarihli Cuma hutbesi yayımladı. Koronavirüs salgını nedeniyle cuma namazı belirlenen yerlerde kılıyor. Her cuma olduğu gibi bu cuma günü de Müslümanlar camilere akın ederek cuma namazını idrak edecekler. Sosyal mesafeli kılınacak cuma namazı öncesi yayımlanan cuma hutbesinin konusu belirlendi. 2020 Haziran ayının üçüncü cuması için yayımlanan cuma hutbesinin konusu "Halis Niyet ve Samimiyet". İşte 19 Haziran 2020 Diyanet Cuma hutbesi...
CUMA HUTBESİ (19 HAZİRAH 2020)
"HASLİ NİYET VE SAMİMİYET"
Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam'da imanın, ibadetin, güzel davranışların kabulü halis niyet ve samimiyete bağlıdır. Niyet her işin başı, kulluğun sırrıdır. Cenab-ı Hakkın rızasını kazanma arzusudur. Samimiyet ise inancın ve amelin yalnızca Allah'a has kılınmasıdır. İnsanın içiyle dışının, kalbiyle halinin bir olmasıdır.
Aziz Müminler!
Niyet ve amel, birbirini tamamlayan ruh ve beden gibidir. Namazı fiziksel hareketten, orucu aç ve susuz kalmaktan, hac ve umreyi seyahatten ayıran niyettir.
Mümin imanında samimidir. "Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a kulluk et." ilahi emrine canıgönülden uyar. Yalnızca Allah'a kulluk eder ve sadece O'ndan yardım ister. Rabbinin kendisini gördüğü ve hep yanında olduğu bilinciyle yaşar.
Mümin ibadetlerinde samimidir. Diliyle, bedeniyle ve gönlüyle Rabbinin nimetlerine şükreder. O'nun büyüklüğü karşısında kendi acizliğini itiraf eder. "De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir." ayet-i celilesine son nefesine kadar sadık kalır.
Mümin çevresine karşı samimidir. Ailesiyle, akrabasıyla, komşularıyla iyi ilişkiler kurar. Güler yüzlü, doğru sözlü, alçak gönüllüdür. Vefalı ve yardımseverdir. Güveni ve dürüstlüğü yaygınlaştırır. Kötülüğe engel olur. Vahdetin yanında, fitnenin karşısında durur. Hâsılı mümin, hayatının her safhasında hüsn-i niyet ve samimiyet üzere yaşar.
Değerli Müminler!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: "Allah, ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."
Evet! Ameller, niyetlere göre kıymet kazanır. Herkes yaptığının karşılığını niyetine göre alır.[i] Samimiyetsiz işlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Unutmayalım ki imanın lezzetine, ibadetin huşuuna, salih amelin huzuruna ve Cenab-ı Hakkın rızasına ancak halis bir niyet ve samimiyetle varılır. Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum: "Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünya ve âhirette her an sana samimiyetle bağlı kıl."
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- Cuma Hutbesi 19 Haziran 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Halis Niyet ve Samimiyet
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