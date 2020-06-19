İki askerimizi şehit olmasına neden olmuştu! Gözyaşı döküp merhamet diledi
Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sözde şer’i mahkemelerinde kadılık görevine yürüten ve örgüt adına infaz kararlarına imza atan Jamal Abdul Rahman Alwi yakalanarak tutuklanmıştı. Piyade er Sefter Taş ve Feti Şahin’in şehit edilmeleriyle sonuçlanan infaz kararlarını da veren şüphelinin ifade verirken gözyaşı dökerek Türk makamlarından merhamet dilediği öğrenildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik çarpıcı bir operasyon gerçekleştirilmiş, örgüt lideri El-Bağdadi'nin sağ kolu ve DEAŞ'ın sözde kadısı Jamal Abdul Rahman Alwi gözaltına alınmıştı.
Terör örgütü adına infaz kararlarına imza atan Jamal Abdul Rahman Alwi Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen terörist tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
AĞLAYIP MERHAMET DİLEDİ
Teröristin Gaziantep Adliyesi'nde İfade verdiği sırada gözyaşı döktüğü, cebinden peçete çıkarıp sıkça yaşlı gözlerini sildiği ve Türk makamlarından merhamet dilediği öğrenildi.
"10 ÇOCUK, 5 KADINA BAKMAM LAZIM"
Alwi yalvarır şekilde verdiği ifadesinde şu satırları kaydetti: "Suçlamaları kabul etmiyorum. 10 tane küçük yetim çocuk ve 5 tane kadının bakımı benim üzerimedir. Tek çalışan benim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Merhamet etmenizi bekliyorum"
ŞEHİTLERİMİZİN İNFAZ KARARINI VERDİ
Bilindiği gibi, Piyade er Sefter Taş ve Feti Şahin'in şehit edilmeleriyle sonuçlanan infaz kararlarını da bu şüpheli verdi. Alwi örgüt adına infaz kararlarına imza atan bir isim. Şüphelinin örgüt tarafından yürütülen iaşe dağılımı yabancı savaşçılara gönderilen finans desteğinin transferleri hususlarının organizasyonu ve ayrıca örgütün sözde şer'i mahkemelerinde kadılık görevini yürüttüğü de öğrenilmişti.
Nazif Karaman/SABAH
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