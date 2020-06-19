19 Haziran 2020, Cuma
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İki askerimizi şehit olmasına neden olmuştu! Gözyaşı döküp merhamet diledi

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, ’nca ’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sözde şer’i mahkemelerinde kadılık görevine yürüten ve örgüt adına infaz kararlarına imza atan yakalanarak tutuklanmıştı. Piyade er ve ’in şehit edilmeleriyle sonuçlanan infaz kararlarını da veren şüphelinin ifade verirken gözyaşı dökerek Türk makamlarından merhamet dilediği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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İKİ ASKERİMİZİ ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLMUŞTU!

'nca 'ne yönelik çarpıcı bir operasyon gerçekleştirilmiş, örgüt lideri El-Bağdadi'nin sağ kolu ve DEAŞ'ın sözde kadısı gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü adına infaz kararlarına imza atan Jamal Abdul Rahman Alwi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu ardından 'ne sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen terörist tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AĞLAYIP MERHAMET DİLEDİ

Teröristin Gaziantep Adliyesi'nde İfade verdiği sırada gözyaşı döktüğü, cebinden peçete çıkarıp sıkça yaşlı gözlerini sildiği ve Türk makamlarından merhamet dilediği öğrenildi.

"10 ÇOCUK, 5 KADINA BAKMAM LAZIM"

Alwi yalvarır şekilde verdiği ifadesinde şu satırları kaydetti: "Suçlamaları kabul etmiyorum. 10 tane küçük yetim çocuk ve 5 tane kadının bakımı benim üzerimedir. Tek çalışan benim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Merhamet etmenizi bekliyorum"

ŞEHİTLERİMİZİN İNFAZ KARARINI VERDİ

Bilindiği gibi, Piyade er ve 'in şehit edilmeleriyle sonuçlanan infaz kararlarını da bu şüpheli verdi. Alwi örgüt adına infaz kararlarına imza atan bir isim. Şüphelinin örgüt tarafından yürütülen iaşe dağılımı yabancı savaşçılara gönderilen finans desteğinin transferleri hususlarının organizasyonu ve ayrıca örgütün sözde şer'i mahkemelerinde kadılık görevini yürüttüğü de öğrenilmişti.

Nazif Karaman/SABAH

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