19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da arabanın bagajından 16 kilo 328 gram esrar çıktı

Adana’da arabanın bagajından 16 kilo 328 gram esrar çıktı

’da ihbar üzerine harekete geçen ekipler kente giriş noktasında bir arabanını bagajında 16 kilo 328 gram ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
ABONE OL
BAGAJDAN ÇIKTI! TAM 16 KİLO

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

16 KİLO ESRAR

Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında önlem alan ekipleri, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilin bagajında, çuval içerisinde 11 kilo 800 gram ve 4 kilo 528 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Otomobilde bulunan Mehmet A. (26), Mehmet A. (55) ve Ethem El Nasr (20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA