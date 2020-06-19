Adana’da arabanın bagajından 16 kilo 328 gram esrar çıktı
Adana’da ihbar üzerine harekete geçen ekipler kente giriş noktasında bir arabanını bagajında 16 kilo 328 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
16 KİLO ESRAR
Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında önlem alan polis ekipleri, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilin bagajında, çuval içerisinde 11 kilo 800 gram esrar ve 4 kilo 528 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Otomobilde bulunan Mehmet A. (26), Mehmet A. (55) ve Ethem El Nasr (20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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