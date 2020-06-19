İstanbul’da iğrenç olay! 2 çocuğu taciz eden şahsı polis linçten kurtardı
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün çalıştığı inşaat halindeki apartmanda 5 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğu taciz eden kişi, çocukların ailesi ve mahallelinin linç girişiminden polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.
İddiaya göre, inşaat halindeki apartmanda çalışan bir kişi, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 12 yaşındaki kız çocuğunu 'apartmanı gezdirme' bahanesiyle içeri çağırdı. Kız çocuğu, beraber oyun oynadığı 5 yaşındaki çocukla birlikte inşaat halindeki apartmana girdi. 2 çocuğun apartmana girdiğini gören mahalle sakinleri, "Çocuklarınız inşaata girdi. İnşaat çalışması devam ediyor. Düşebilirler" şeklinde çocukların ailelerini uyardı.
KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER
Çocukların oyun oynamak için inşaat halindeki apartmana girdiklerini düşünen aileleri, geldiklerinde dış kapının kapalı olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen aile üyeleri, kapının açılması yönünde bağırmaya başladı. Bağırtı seslerini duyan diğer mahalle sakinleri de olay yerine geldi. Bağırışlara aldırmayan şüpheli, dış kapıyı açmadı. Bunun üzerine aile üyeleri ile mahalleli dış kapıyı kırarak içeri girdi.
POLİS LİNÇTEN KURTARDI
Kapının kırılarak açılmasından sonra iki kız çocuk ağlayarak dışarı koştu. Aile üyeleri ile mahalleli, şüpheliye yönelik linç girişiminde bulundu. Bilgilendirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. Gözaltına alınan şüpheli ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Tacize uğradığı öne sürülen 2 çocuk da ifade işlemleri için aileleri ile birlikte polis merkezine götürüldü.
"ÇOCUKLAR AĞLIYORDU"
Görgü tanığı, "Marketten çıkmıştım, eve doğru yürüyordum. Baktım bir ağabeyimiz bağırıyor. Merak ettim, koştum. Bir taciz vakası varmış. Bende sinirlendim, kapıya vurarak açtım. İçeri girdim adamı biraz hırpaladım. Bana çocukların gezmek istediğini söyledi. Ama her zaman kapısı açık olan inşaat yapısının bu sefer kapısı kapalıydı. Kızın annesi 'kapıyı aç' demesine rağmen kapıyı açmadı. Sonra çocukların dayısı gelmiş, inşaatın kapısının camlarını kırdı. Adamı daha sonra polise ihbar ettiler. Polis geldi. O esnada çocukları dışarı almışlardı. Çocuklar ağlıyordu" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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