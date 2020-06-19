e-okul.meb.gov.tr: Karneler nasıl alınacak? 2020 karne, takdir ve teşekkür sorgulama ekranı
Son dakika... e-Okul sayfası üzerinden karneler erişime açıldı. Karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci karnelerin nereden, nasıl alınacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl okullarda karne töreni düzenlenmeyeceği, karnelerin elektronik ortamdan yayımlanacağı bildirilmişti. Öğrenciler karne, takdir ve teşekkür belgelerine e-Okul'dan ulaşabilecekler. Peki, e-okul.meb.gov.tr giriş ile karneler nasıl alınacak? 2020 karne, takdir ve teşekkür sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika... e-Okul VBS giriş ile karne nasıl alınır? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-Okul sayfası üzerinden erişime açıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamınad 23 Mart'tan bu yana uzaktan eğitime geçen öğrenciler, karnelerin nasıl alınacağını merak ediyordu. 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen için bugün tatil zili çaldı. Öğrenciler karne heyecanını evlerde yaşıyor. Peki, e-okul.meb.gov.tr giriş ile karneler nasıl alınacak? 2020 karne, takdir ve teşekkür sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR NASIL ALINIR
e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.
Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.
E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN
Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.
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