Kıskançlık krizi! Genç kadını ayağından ve göğsünden yaralandı
Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'nde A.G. isimli şahıs ayrıldığı ve kıskandığı eski sevgilisi Feride S.'yi pompalı tüfekle bacağından ve göğsünden yaralandı. Yaralı kadın olay yerinden 200 ileride bulundu.
Edilen bilgiye göre, gece saatlerinde eğlenmek için çıkan Feride S. (31), iddiaya göre kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi A.G'nin (45) çağırması ile buluştu.
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