19 Haziran 2020, Cuma
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Kıskançlık krizi! Genç kadını ayağından ve göğsünden yaralandı

'da merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'nde A.G. isimli şahıs ayrıldığı ve kıskandığı eski sevgilisi Feride S.'yi pompalı tüfekle bacağından ve göğsünden yaralandı. kadın olay yerinden 200 ileride bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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KISKANÇLIK KRİZİ! KANLAR İÇİNDE 200 METRE...

Edilen bilgiye göre, gece saatlerinde eğlenmek için çıkan Feride S. (31), iddiaya göre kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi A.G'nin (45) çağırması ile buluştu.

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