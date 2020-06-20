Son dakika: Datça'da deprem meydana geldi! Datça'daki depremin büyüklüğü 4,5

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'in Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan alınan verilere göre; saat 23.34'te merkez üssü Akdeniz Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7.9 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre yerlerden de hissedildi.