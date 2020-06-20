20 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Datça'da deprem meydana geldi! Datça'daki depremin büyüklüğü 4,5

Son dakika haberleri... Akdeniz'in Datça açıklarında meydana geldiğini açıklayan AFAD, şiddetti 4,5 olarak duyurdu. Yapılan açıklamada Datça'daki depremin 7.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2020
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DATÇA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'in Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan alınan verilere göre; saat 23.34'te merkez üssü Akdeniz Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Derinliği 7.9 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre yerlerden de hissedildi.

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