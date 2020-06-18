Yürek yakan ölüm! Gece yardım istemişti sabah cansız bedeni bulundu
Bayraklı ilçesinde Soğukkuyu Mahallesi 7277 Sokak'ta 72 yaşındaki Himmet Akgün, sokakta ölü bulundu. Akgün'ün, gece geç saatte yakınlarına ulaşmak için çevreden geçenlerden yardım isterken görüldüğü öğrenildi.
Soğukkuyu Mahallesi 7277 Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Himmet Akgün'ün (72) hayatını kaybettiğini belirledi. Akgün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GECE YARDIM İSTEMİŞ
Öte yandan Akgün'ün, gece geç saatte yakınlarına ulaşmak için çevreden geçenlerden yardım isterken görüldüğü öğrenildi.
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