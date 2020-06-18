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Yürek yakan ölüm! Gece yardım istemişti sabah cansız bedeni bulundu

ilçesinde 'ta 72 yaşındaki , sokakta ölü bulundu. Akgün'ün, geç saatte yakınlarına ulaşmak için çevreden geçenlerden isterken görüldüğü öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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YÜREKLER SIZLADI! GECE YARDIM İSTEMİŞTİ...

'ta bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 'ün (72) hayatını kaybettiğini belirledi. Akgün'ün bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GECE YARDIM İSTEMİŞ

Öte yandan Akgün'ün, geç saatte yakınlarına ulaşmak için çevreden geçenlerden isterken görüldüğü öğrenildi.

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