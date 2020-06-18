18 Haziran 2020, Perşembe
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Şanlıurfa'da ortaya çıktı! Nesli tükenme tehlikesi altında...

'da nesli tükenmekte olan görüldü. Vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, çöl varanını kayıt altına aldıktan sonra güvenli bir bölgeye gitmesini sağladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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ŞANLIURFA'DA ORTAYA ÇIKTI!

'nın Karaköprü ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan görüldü. İlçe kırsalında vatandaşlar, tarlada nesli tükenme tehlikesi yaşadığı için koruma altına alınan çöl varanı gördü. Vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, çöl varanını kayıt altına aldıktan sonra güvenli bir bölgeye gitmesini sağladı.

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