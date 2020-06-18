Şanlıurfa'da ortaya çıktı! Nesli tükenme tehlikesi altında...

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan çöl varanı görüldü. İlçe kırsalında vatandaşlar, tarlada nesli tükenme tehlikesi yaşadığı için koruma altına alınan çöl varanı gördü. Vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, çöl varanını kayıt altına aldıktan sonra güvenli bir bölgeye gitmesini sağladı.