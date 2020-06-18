A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. A101 marketlerde bu hafta birbirinden muhteşem ürünler bulunuyor. Teknolojiden züccaciyeye, kamp ürünlerinden oyuncak çeşitlerine, mobilyadan tekstil ürünlerine, bakım ürünlerinden gıdaya sürpriz ürünler satışa çıktı. A101 marketlerin perşembe indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. İşte A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

A101 18 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ NELER?

Netflix, Prime Video, YouTube gibi platformları destekleyen, Wireless Display özellikli, Vestel servis güvencesi altında 2 yıl garantili HI-LEVEL 55″ Ultra HD Smart Led TV 2699 TL. Kredi kartı aracılığı ile taksitli bir şekilde sahip olabileceğiniz, bluetooth özellikli, Toshiba 43″ FullHD Smart Led TV 2299 TL. Koşu, yürüyüş ve bisiklet için tam uyumlu kullanım imkanı sunan, kalp ritmini ölçebilen, IOS ve Android uyumlu, 2 yıl garantili Amazfit Bip Akıllı Saat 359 TL. GoSmart USB Kablo çeşitleri 9,95 TL. Sanal ortamdaki dosyalarınız yedeklemek için kullanabileceğiniz, 2 yıl garantili WD 1TB Harici Hard Disk 329 TL.

Sessiz dokunma tuşları ile ön plana çıkan 2 yıl garantili Microsoft PY9 Kablosuz Klavye + Mouse Set 179 TL. Piranha Bluetooth Nostalji Pikap 199 TL. Isıya dayanıklı paslanmaz çelik el blenderi ve çırpıcıları ile ön plana çıkan, 800ml parçalama hazneli, çift taraflı paslanmaz çelik bıçaklı, 2 yıl garantili Taç El Blender Seti 129 TL. Paslanmaz gizli rezistansa sahip, 4-6 fincan kapasiteli, 2 yıl garantili TAÇ Elektrikli Cezve 45 TL. Torbasız ve pratik kullanım imkanı sunan, yüksek emiş gücüne sahip, 1 litre toz hazneli Fantom Carbon Dikey Süpürge 139 TL. Güvenlik anahtarı, 5 hız ayarı, kolay çubuk çıkartma düğmesi gibi özellikleri ile ön plana çıkan Kiwi El Mikseri 59,95 TL.

Kredi kartına taksitli bir şekide satışa sunulan, Arçelik servis güvencesi altında 2 yıl garantili Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 749 TL. Uzaktan kumandası sayesinde yetişkinlerin kontrolünde sürüş imkanı sunan, otomatik fren sistemli, 50 kg taşıma kapasiteli, MP3 ve radyo çalarlı Dolu Sahara 12 Volt Akülü Araba 799,95 TL. Adrese ücretsiz teslimat imkanı ile satışa sunulan, 25 km/s hızlara kadar ulaşabilen, 45 km menzil ,mkanı sunan, 2 yıl garantili Xiaomi Mijia M365 Pro Katlanabilir Elektrikli Scooter 3999 TL. Büyük Boy Işıklı Scooter 179,95 TL. 26 Jant Bisiklet 429,95 TL. Işıklı Paten 95 TL. Masa tenisi Seti 12,95 TL. Ahşap Kaykay 69,95 TL. Spor Eldiveni 17,95 TL. Sökülebilir alt tablaya sahip, tekerlekli ve sallanır olarak 2 farklı kullanım şekli olan Oyuncak Sallanan At 54,95 TL. Lisanslı Uçurtma çeşitleri 9,95 TL.

Manuel kurulumlu, sineklikli kapıya sahip, su itici kumaştan üretilmiş İki Kişilik Çadır 109,95 TL. Farklı renk ve desen seçeneklerine sahip 100kg taşıma kapasiteli Şişme Şezlong 79,95 TL. Gölgelikli Salıncak 269,95 TL. Katlanabilir Kamp Sandalyesi 42,95 TL. Kamp Taburesi 10,95 TL. İki Kişilik Ahşap Kollu Piknik Koltuğu 119,95 TL. Bay Omuz Askılı Çanta 12,95 TL. Bay Kemer 9,95 TL. Şık hediye kutusuna sahip Quartz Bay Kol Saati çeşitleri 34,95 TL. Loock's Büyük Boy Valiz 99,95 TL. 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL. Opak beyaz rengi ile dikkat çeken, 3'lü Zigon Sehpa 89,95 TL. Katlanabilir Masa 75 TL. Yer Sofrası 45 TL. Hamur Leğeni 6,95 TL. Rooc Hamur Şekillendirici Rulo 4,95 TL. Duş Seti 14,95 TL. Ahşap Figürlü Kapı Stoperi 2,95 TL. Çok Amaçlı Çocuk Sehpası 14,95 TL.

Silk&Blue Yetişkin Erkek Bermuda Takım 24,95 TL. Silk&Blue Bay Patik Çorap 5,95 TL. Silk&Blue Bay Modal Boxer 12,95 TL. Farklı renk seçeneklerine sahip, pamuktan üretilmiş Bay Yazlık Kasket 11,95 TL. Bayan Kolsuz Atlet-Şort Takımı 19,95 TL. Bayan İnce Askılı Gecelik 19,95 TL. Kız Çocuk Kolsuz Atlet-Şort Takımı 21,95 TL. Kız Çocuk İp Askılı Elbise 17,95 TL. Farklı renk ve desen seçenekleri ile satışa sunulan Kilim 29,95 TL. Kanaviçe, Güpü Baskılı Dertsiz Masa Örtüsü 19,95 TL. Silikon Yastık 12,95 TL. Çift Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TL. Tek Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 19,95 TL. A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu ile ayrıca çok sayıda züccaciye ürünü siz müşterilerin beğenisine sunuluyor olacak.























