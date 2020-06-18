Yunan askerleri ölüme terk etti! Yardımlarına Türk Sahil Güvenlik ekibi koştu
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmek isterken bindikleri lastik bot Yunan askerleri tarafından patlatılarak ölüme terk edilen 2'si kadın 16 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.
Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında saat 07.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi açıklarında, denizde batmak üzere olan botta kaçak göçmenler olduğunu fark etti.
Kongo, Togo ve Gabon uyruklu 2'si kadın toplam 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından zodyak bota alınarak kurtarıldı. Bodrum'dan yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen göçmenlerin ifadelerinden, bindikleri lastik botun Yunan askerleri tarafından patlatılarak ölüme terk edildikleri anlaşıldı.
Bodrum Limanı'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
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