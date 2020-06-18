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Yunan askerleri ölüme terk etti! Yardımlarına Türk Sahil Güvenlik ekibi koştu

'nın ilçesinden Yunan adalarına geçmek isterken bindikleri Yunan askerleri tarafından patlatılarak ölüme terk edilen 2'si kadın 16 , Türk ekibince kurtarıldı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020
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YUNAN ASKERLERİ ÖLÜME TERK ETTİ!

Bot Komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında saat 07.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi açıklarında, denizde batmak üzere olan botta kaçak göçmenler olduğunu fark etti.

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Kongo, Togo ve Gabon uyruklu 2'si kadın toplam 16 , Sahil Güvenlik tarafından zodyak bota alınarak kurtarıldı. Bodrum'dan yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen göçmenlerin ifadelerinden, bindikleri lastik botun Yunan askerleri tarafından patlatılarak ölüme terk edildikleri anlaşıldı.

Bodrum Limanı'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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