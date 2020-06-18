Antalya'da para vermeyen adamı bıçaklayan zanlı: Eşime laf attı ağa
Antalya'da saat 16.00 sıralarında Akdeniz Bulvarı üzerinde 22 yaşındaki Doğan K., para isteğini geri çeviren Çetin B.'yi bıçakladı. Gözaltına alınan Doğan K., "Eşime laf attı. Bu yüzden bıçakladım ağa." dedi.
Birlikte yaşadığı G.K. adlı kadın ve kucağındaki kızı B.K. ile Konyaaltı Sahili'nde dolaşan Doğan K., yolda karşılaştıkları Çetin B.'den kendilerine yardım için para vermesini istedi.
AYAĞINDAN BIÇAKLADI
İddiaya göre para vermek istemeyen Çetin B., Doğan K. ile G.K.'yi hakaret edip, itekledi. Doğan K. da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, Çetin B.'yi sağ ayak bileğinden bıçakladı.
"EŞİME LAF ATTI"
Çetin B., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan Doğan K. ise polis ekiplerince yakalandı. Çimler üzerine oturtulan Doğan K., "Bir süre önce cezaevinden çıktım. Birkaç gündür sokaklarda yatırıyoruz. Kendisinden para istedim. Para vermeyip, hakarete başladı. Üstelik yanımda bulunan kadınımı tartaklamaya kalkıştı. Eşime laf attı. Bu yüzden bıçakladım ağa" dedi. Doğan K., daha sonra polis merkezine götürüldü.
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