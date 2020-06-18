18 Haziran 2020, Perşembe
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Antalya'da para vermeyen adamı bıçaklayan zanlı: Eşime laf attı ağa

'da saat 16.00 sıralarında Bulvarı üzerinde 22 yaşındaki K., isteğini geri çeviren Çetin B.'yi bıçakladı. Gözaltına alınan Doğan K., "Eşime laf attı. Bu yüzden bıçakladım ağa." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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Birlikte yaşadığı G.K. adlı kadın ve kucağındaki kızı B.K. ile Konyaaltı Sahili'nde dolaşan K., yolda karşılaştıkları Çetin B.'den kendilerine yardım için vermesini istedi.

AYAĞINDAN BIÇAKLADI

İddiaya göre para vermek istemeyen Çetin B., Doğan K. ile G.K.'yi hakaret edip, itekledi. Doğan K. da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, Çetin B.'yi sağ bileğinden bıçakladı.

"EŞİME LAF ATTI"

Çetin B., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan Doğan K. ise polis ekiplerince yakalandı. Çimler üzerine oturtulan Doğan K., "Bir süre önce cezaevinden çıktım. Birkaç gündür sokaklarda yatırıyoruz. Kendisinden para istedim. Para vermeyip, hakarete başladı. Üstelik yanımda bulunan kadınımı tartaklamaya kalkıştı. Eşime laf attı. Bu yüzden bıçakladım ağa" dedi. Doğan K., daha sonra polis merkezine götürüldü.

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