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Son dakika: Gaziantep OSB'de fabrika yangını! Duman gökyüzünü kapladı

Son dakika haberine göre 3. 'ndeki bir elyaf fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerinde, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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KORKUTAN YANGIN! DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir elyaf fabrikasının geri dönüşüm bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi, yangına müdahale ediyor.

Son dakika: Gaziantep OSB'de fabrika yangını! Duman gökyüzünü kapladı |Video SON DAKİKA: GAZİANTEP OSB'DE FABRİKA YANGINI! DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI |VİDEO

ŞU ANA KADAR YARALANAN KİMSE YOK
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yaptığı açıklamada, yangın ihbarının hemen ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Yılmaz, "15 araç ve yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar olayda yaralanan kimse yok. İnşallah en kısa sürede yangını söndürürüz." dedi.

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