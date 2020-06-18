Son dakika: Gaziantep OSB'de fabrika yangını! Duman gökyüzünü kapladı
Son dakika haberine göre Gaziantep Başpınar 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir elyaf fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir elyaf fabrikasının geri dönüşüm bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi, yangına müdahale ediyor.
ŞU ANA KADAR YARALANAN KİMSE YOK
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yaptığı açıklamada, yangın ihbarının hemen ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.
Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Yılmaz, "15 araç ve yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar olayda yaralanan kimse yok. İnşallah en kısa sürede yangını söndürürüz." dedi.
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