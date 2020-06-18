Akın Birdal suikastı sanığı Semih Tufan Gülaltay'ın ailesinden şok!
İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan suikastın planlayıcısı Semih Tufan Gülaltay’ın kızı ve eski eşi Aile Mahkemesi’ne başvurarak Gülaltay’dan korunmak istediklerini belirtti. Mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararına rağmen kızını görmek isteyen Gülaltay, eski eşinin evini basınca karakolluk oldu. Gülaltay’ın 15 yaşındaki kızı babasından şikayetçi oldu.
HEM KIZI HEM ESKİ EŞİNDEN KORUMA
Mahkeme tarafından verilen koruma kararı sürerken Gülaltay iddiaya göre, 19 Ekim günü kızı Bilge'yi almak için eski eşinin Sarıyer'deki ikametine gitti. Fakat iddiaya göre, 15 yaşındaki Bilge koruma kararı aldırdığı babasıyla görüşmek istemedi. Bu duruma sinirlenen Gülaltay, dairenin kapısını zorlamaya başladı. Gülaltay, eski eşinin kapıyı açması için bağırmaya başlayınca Elvira, 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili eşinden şikayetçi olan Elvira'nın, ihbarı üzerine Gülaltay'ın ifadesine başvuruldu.
KIZI BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Semih Gülaltay, "Mahkeme ilamıyla kızımı görmeye geldim. Kapıyı çaldığında herhangi bir cevap alamadım. Bunun üzerine kızıma mesaj atıp beklemeye başladım. Polisi arayarak çocuğumu görmemi engelleyen eksi eşimden ben şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
Küçük kız ise, "Kapı zili çalınca babamın geldiğini gördük. Bize zarar vereceğinden korktuğumuz için kapıyı açmadık ve polisi aradık. Koruma kararına rağmen babam beni görmek istediğini söylüyor. Babamdan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
(Dilek YAMAN/SABAH)
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