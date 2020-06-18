18 Haziran 2020, Perşembe
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İstanbul’da kan donduran olay! Köpeğe işkence ve tecavüz

isimli şahıs bir köpeğe bir ay boyunca işkence yaptı ve tecavüz etti. Bedeninde tecavüze bağlı tümörler oluşan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken gözaltına alınan şahıs, 600 TL idari para cezasının ardından serbest bırakıldı. Hayvanseverler yaşanan olaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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İNSAN GÖRMEYE DAYANAMAZ! UTANÇ VERİCİ

'da bir tekel bayisi sahibinin bir ay boyunca sokak köpeğine tecavüz ettiği ve dövdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan , 600 TL idari para cezasının ardından serbest bırakıldı.

MAHALLELİ DARP ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; hayvanseverler tarafından ortaya çıkarılan olayın ardından köpek veterinere götürüldü. Bedeninde tecavüze bağlı tümörler oluşan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sosyal medyada duyulan olayın ardından mahalleliler Haner'i dükkânına gelerek darp etti. Daha sonra hakkında şikâyetçi oldu.

"YAZIKLAR OLSUN"

Olayın duyulmasının ardından Twitter'da 20 binden fazla kişi, "Mehmet Haner tutuklansın" paylaşımında bulundu. Kullanıcılar, "Ne görmeye, ne duymaya dayanabiliyor insan... Yazıklar olsun", "Hayvanı koruma yasası hemen şimdi", "Konuşamıyorlar, şikâyet etmiyorlar diye her şey yolunda mı sanıyorsunuz? Vicdanı olana çığlıktır onların sessizliği..." yorumlarıyla tepkilerini gösterdi.

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