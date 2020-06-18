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Afyonkarahisar'da heyelan felaketi: Köy yolları ulaşıma kapandı

Çay ilçesine bağlı Koçbeyli ve Armutlu köylerini bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bazı arazileri de zarar gördü. ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışması başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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HEYELAN FELAKETİ! YOLLAR KAPANDI

Çay'da sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle Koçbeyli ve Armutlu köylerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi. Toprak yığınlarının dolduğu yol, ulaşıma kapanırken, ekipleri, iş makineleriyle bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Bölgede bazı alanlarının da heyelan ve sağanaktan zarar gördüğü belirtildi.

EKİLİ ARAZİLER ZARAR GÖRDÜ

Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, "Sabah Karamık Gölü etrafında kurulu olan Koçbeyli ve Armutlu köyleri yolunda heyelan olmuş. Ekiplerimizi hemen gönderdik. Çalışmalara başladı. Zarar tespit çalışmalarını da ve ekipleri başlattı. Can kaybımız yok. Yalnız ekili arazi biraz zarar görmüş" dedi.

"KAYA PARÇALARI YOLU KAPATMIŞ"

Koçbeyli muhtarı Arif Ayhan ise "Sabaha karşı 03.00 sıralarında şiddetli yağmur başladı. Gün ağarmaya başladığında bizi Armutlu köyüne bağlayan yolun kapandığı bildirildi. Hemen olay yerine gittim. Heyelandan dolayı yol kaymış ve kaya parçaları yolu kapatmış. Hemen jandarmaya ve kaymakamlığa bildirdi. Özel İdare'ye ait ekipler geldi ve çalışmalara başladı. Yolu kısmen ulaşıma açtı. Yapım işlemleri de devam ediyor. Ekipler çalışıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören ekili alanları tespite başladı. Tahminim 100 dekar arpa ve buğdayın ekili olduğu alan zarar gördü" diye konuştu.

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