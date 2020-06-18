Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız öldü
Kütahya'da, evinin yanındaki çardakta anne ve babası ile oturan 22 yaşındaki Seda Öztürk, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Haberi alan genç kızın annesi ve babası sinir krizleri geçirdi.
Olay, bugün, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Kızılcaören köyünde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde, ağaç altına kurulan çardakta, anne ve babasıyla oturup sohbet eden Seda Öztürk, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan genç kızın annesi ve babası sinir krizleri geçirdi.
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